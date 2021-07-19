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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За воскресенье в Беларуси утонули шесть человек Всего за минувшую неделю утонули 38 человек, 43 — спасены работниками МЧС и ОСВОДа.

По два человека утонули в Минской и Гродненской областях, по одному — в Витебской и Брестской.В карьере возле деревни Пышки утонула 36-летняя женщина. В водоеме возле агрогородка Деревная, Столбцовского района погиб 36-летний мужчина. Из реки Березина возле деревни Веселово Борисовского района достали тело 37-летнего мужчины.К вечеру в МЧС поступило сообщение об утонувшем 70-летнем пенсионере в деревне Поручники Бешенковичского района, а в агрогородке Линово, Пружанского района в озере Мелеш утонул 24-летний парень.19 июля в водохранилище возле деревни Ковали Волковысского района водолазы ОСВОД продолжают поиски утонувшего в воскресенье 28-летнего местного жителя.Всего за минувшую неделю утонули 38 человек, 43 — спасены работниками МЧС и ОСВОДа.