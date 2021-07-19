ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За воскресенье в Беларуси утонули шесть человек

19.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

За воскресенье в Беларуси утонули шесть человек
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Pexels, pixabay.com
За прошедшее воскресенье в водоемах страну утонули шесть человек, сообщает МЧС.

По два человека утонули в Минской и Гродненской областях, по одному — в Витебской и Брестской.

В карьере возле деревни Пышки утонула 36-летняя женщина. В водоеме возле агрогородка Деревная, Столбцовского района погиб 36-летний мужчина. Из реки Березина возле деревни Веселово Борисовского района достали тело 37-летнего мужчины.

К вечеру в МЧС поступило сообщение об утонувшем 70-летнем пенсионере в деревне Поручники Бешенковичского района, а в агрогородке Линово, Пружанского района в озере Мелеш утонул 24-летний парень.

19 июля в водохранилище возле деревни Ковали Волковысского района водолазы ОСВОД продолжают поиски утонувшего в воскресенье 28-летнего местного жителя.

Всего за минувшую неделю утонули 38 человек, 43 — спасены работниками МЧС и ОСВОДа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за минувшую неделю утонули 38 человек, 43 — спасены работниками МЧС и ОСВОДа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Літоўскія памежнікі затрымалі яшчэ 32 нелегала на мяжы з Беларуссю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by