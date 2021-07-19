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В Гродно уволили настоятеля, выступавшего против насилия

19.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гродно уволили настоятеля, выступавшего против насилия
Георгий Рой / facebook.com/georgewroi
Протоиерея Георгия Роя освободили от должности настоятеля в главном православном храме Гродно — Покровском соборе. Там теперь будет новый настоятель. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь Гродненской епархии БПЦ диакон Дмитрий Павлюкевич.

По его словам, это не единственное изменение в Гродненской епархии при новом руководстве: "Да, отец Анатолий (Ненартович) больше не секретарь, Георгий Рой больше не настоятель собора, а Николай Гайдук не настоятель моего Никольского храма. Но они никуда не делись".

В августе 2020-го протоирей Георгий Рой открыто выступил против насилия со стороны силовиков. А еще до выборов он обратился к верующим с призывом не присоединяться ко лжи, потому что отцом лжи есть дьявол.

Предполагается, что Георгия Роя отправят служить в деревню Квасовка возле Гродно.

В начале июня 2021-го в отставку был отправлен архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. Официально это объяснили "состоянием здоровья". Упорные слухи связывают отставку Артемия с тем, что он открыто и неоднократно осудил насилие со стороны силовиков. На его место был назначен архиепископ Антоний.
 
Теги: Гродно
 
 
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В начале июня 2021-го в отставку был отправлен архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий.
 
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