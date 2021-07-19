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Евро начал торги 19 июля снижением до минимума за 11 месяцев

19.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро начал торги 19 июля снижением до минимума за 11 месяцев
Иллюстративное фото
Доллар развернулся и начал неуверенно дорожать, но укрепление белорусского рубля к евро и российскому рублю привело к снижению стоимости корзины валют ещё на 0,10% до минимума за 8 месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:29:

Доллар прервал серию из шести снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0583 BYN, и утром в понедельник подорожал всего на 0,0007 BYN до 2,5345 BYN/USD и оставил минимум за 15 дней.

Напомним, что в минувшую пятницу объём торгов долларом подскочил до $80,6 млн. — максимума почти за 11 месяцев.

Курс евро снизился ещё на 0,0039 BYN до 2,9880 BYN/EUR. Это минимум за 332 дня (11 месяцев). Евро дешевеет уже шестой раз за последние семь торгов. Его курс за это время обвалился на 0,0769 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0058 BYN до 3,4113 BYN/100 RUB до минимума за 59 дней (почти 2 месяца). Российский рубль дешевеет уже четвёртые торги подряд.

Московская биржа


Утром в понедельник курс доллара на бирже в Москве вырос до 74,36 российских рублей. С утра пятницы доллар подорожал на 20 копеек.

Курс евро сегодня поднялся до 87,62 российских рублей. Это всего на 4 копейки больше, чем было утром на предыдущих торгах.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль РФ упал до минимума за 2 месяца.
 
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