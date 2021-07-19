Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро начал торги 19 июля снижением до минимума за 11 месяцев Российский рубль РФ упал до минимума за 2 месяца.

По даннымна 10:29:Доллар прервал серию из шести снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0583 BYN, и утром в понедельник подорожал всего на 0,0007 BYN до 2,5345 BYN/USD и оставил минимум за 15 дней.Напомним, что в минувшую пятницу объём торгов долларом подскочил до $80,6 млн. — максимума почти за 11 месяцев.Курс евро снизился ещё на 0,0039 BYN до 2,9880 BYN/EUR. Это минимум за 332 дня (11 месяцев). Евро дешевеет уже шестой раз за последние семь торгов. Его курс за это время обвалился на 0,0769 BYN.Курс российского рубля упал на 0,0058 BYN до 3,4113 BYN/100 RUB до минимума за 59 дней (почти 2 месяца). Российский рубль дешевеет уже четвёртые торги подряд.Утром в понедельник курс доллара на бирже в Москве вырос до 74,36 российских рублей. С утра пятницы доллар подорожал на 20 копеек.Курс евро сегодня поднялся до 87,62 российских рублей. Это всего на 4 копейки больше, чем было утром на предыдущих торгах.