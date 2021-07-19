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Павел Усов. Фото: «Белсат»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: Правящая верхушка запустила цепь ошибок, которые подрывают устойчивость режима И с этого направления уже не сойдут.

"Принятие" очередной конституции, которая абсолютно никак не укрепляет позиции Лукашенко, не решает проблемы его легитимности, будет действием из области "не было проблем - создали их сами". Референдум, по итогу которого политический, идеологический, пропагандистский эффект будет равен нулю, сам по себе станет дополнительной точкой напряжения для системы. Скажем так - Rayanair 2.Затраты на организацию, проведение, мобилизацию, фальсификации, легитимацию будут большими, чем ожидаемый и нужный результат. Но правящая верхушка уже запустила цепь ошибок, которые подрывают устойчивость режима и с этого направления уже не сойдут.