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Усов: Правящая верхушка запустила цепь ошибок, которые подрывают устойчивость режима

19.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Усов: Правящая верхушка запустила цепь ошибок, которые подрывают устойчивость режима
Павел Усов. Фото: «Белсат»
Проводить референдум в период глубокого кризиса, чтобы принять трэш под названием "новая конституция" - рискованная затея для режима, которая лишь будет способствовать разрушению системы. Об этом пишет политолог Павел Усов.

"Принятие" очередной конституции, которая абсолютно никак не укрепляет позиции Лукашенко, не решает проблемы его легитимности, будет действием из области "не было проблем - создали их сами". Референдум, по итогу которого политический, идеологический, пропагандистский эффект будет равен нулю, сам по себе станет дополнительной точкой напряжения для системы. Скажем так - Rayanair 2.


Затраты на организацию, проведение, мобилизацию, фальсификации, легитимацию будут большими, чем ожидаемый и нужный результат. Но правящая верхушка уже запустила цепь ошибок, которые подрывают устойчивость режима и с этого направления уже не сойдут.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
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