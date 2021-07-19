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Прогноз курса белорусского рубля: на горизонте опять 2,5 рубля за доллар

19.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз курса белорусского рубля: на горизонте опять 2,5 рубля за доллар
Иллюстративное фото
В связи с продолжением периода налоговых платежей в РБ, можно ожидать роста предложения валюты на БВФБ, что может привести к обвалу курса американской валюты до уровня 2,5 рубля за доллар.

Уже на прошедшей неделе продажа белорусскими предприятиями валюты для получения рублей, необходимых для уплаты налогов, привела к росту объемов торгов иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже до 569,9 млн. рублей, и снижению курса доллара на 1,6% (до 2,5338 рубля).

Подобному развитию событий способствовали, возможно, и результаты встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 13 июля в Санкт-Петербурге. На ней обсуждались экономические и политические проблемы, связанные с санкциями в отношении РБ, введенными некоторыми западными странами.

Как сообщил после встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин принял решение о предоставлении Беларуси кредита в целях компенсации потерь РБ от проведения налогового маневра в РФ, в связи с чем российская нефть для Беларуси дорожает. Кроме того, цена газа для РБ в 2022 году не будет повышена.

А пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что правительствам поручено разработать и принять совместный план противодействия санкциям. Она также добавила, что на встрече обсуждался вопрос о бесперебойной поставке углеводородного сырья в РБ, а белорусские банки буду поддержаны необходимыми объемами ресурсов для осуществления торговых операций.


Затем Дмитрий Демидов, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по экономике, бюджету и финансам и председатель Новополоцкого горисполкома, сообщил, что на встрече в Санкт-Питербурге не только обсуждались поставки углеводородного сырья, но и договорились о бесперебойной поставке его в Беларусь.

Он также рассказал, что до настоящего времени не было сбоев со стороны поставщиков нефти на НПЗ «Нафтан», в отношении которого введены санкции со стороны США и ЕС.

Таким образом, похоже, что вопрос с поставками российской нефти на Нафтан благополучно решен, но власти РБ и РФ не хотят привлекать к этому внимания, опасаясь негативной реакции США и ЕС.

Это означает, что финансовые проблемы Беларуси, связанные с санкциями, удастся решить, что упокоит валютный рынок РБ, и, по-видимому, снизит спекулятивный спрос на валюту со стороны населения и предприятий.

Кроме того, на текущей неделе в Беларуси завершается период налоговых платежей (в четверг 23 июля), в связи с чем можно ожидать, что предложение валюты на БВФБ намного превысит спрос на нее. А это значит, что рубль продолжит укрепление по отношению ко всем трем основным валютам, торгуемым на бирже.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Похоже, что вопрос с поставками российской нефти на Нафтан благополучно решен.
 
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