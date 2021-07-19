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Курорты Азовского моря атакуют кровопийцы: они просто везде!
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
Об этом сообщила YouTube-блогер, автор канала
"Самая страшная и ужасная новость. Нас обступила армия, полчища комаров… Я еще не видела в своей жизни столько. Они просто везде… Больше десятка садятся сразу, кружат везде… Мало того, что их много, так они еще и такие кусючие", — описала ситуацию женщина.
Блогерша отметила, что комары не кружатся над человеком, а сразу садятся на тело и кусают.
После недавних дождей насекомых стало еще больше, так как сорняки на земле пошли в рост.
Нина предупреждает туристов запасаться средствами защиты от кровопийц и понимать, что их здесь очень много.
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После недавних дождей насекомых стало еще больше.
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