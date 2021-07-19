Источник материала: UDF



Фото: Pixabay

"Самая страшная и ужасная новость . Нас обступила армия, полчища комаров… Я еще не видела в своей жизни столько. Они просто везде… Больше десятка садятся сразу, кружат везде… Мало того, что их много, так они еще и такие кусючие", — описала ситуацию женщина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курорты Азовского моря атакуют кровопийцы: они просто везде! После недавних дождей насекомых стало еще больше.

Об этом сообщила YouTube-блогер, автор каналаНина.Блогерша отметила, что комары не кружатся над человеком, а сразу садятся на тело и кусают.После недавних дождей насекомых стало еще больше, так как сорняки на земле пошли в рост.Нина предупреждает туристов запасаться средствами защиты от кровопийц и понимать, что их здесь очень много.