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В бывшем СССР лишь Грузия, Кыргызстан и Украина обгоняют Беларусь по росту цен

19.07.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По росту потребительских цен в первой половине 2021 года Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

 

За шесть месяцев цены в стране увеличились на 5,84%. Впереди оказались Грузия (8,9%), Кыргызстан (7,3%) и Украина (6,4%).

Далее: Казахстан (4,6%), Узбекистан (4,4%), Азербайджан (4,3%), Россия (4,19%), Таджикистан и Эстония (по 3,9%), Молдова (3,86%), Армения и Литва (по 3,8%), Латвия (3,3%). Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

В июне цены в Беларуси увеличились на 0,65% — шестое место после Кыргызстана (2,3%), Эстонии (1,2%), Казахстана (1,1%), Грузии (0,7%) и России (0,69%). Ниже месячный рост цен был в Литве (0,6%), Латвии (0,3%), Азербайджане и Украине (по 0,2%), Молдове (0,05%). Дефляция зафиксирована в Узбекистане (на 0,2%), Таджикистане (на 0,5%) и Армении (на 0,8%).

В самопровозглашенном Приднестровье, где есть своя финансовая система, цены с начала года увеличились на 4,43% (за июнь — на 0,72%).

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%), января—июня — четвертое (3,38%), при этом в июне цены увеличились на 0,19%; по итогам января 2021 года — четвертое (1,14%), января—февраля — первое (3,1%), января—марта — третье (3,81%), января—апреля — четвертое (4,58%), января—мая — третье (5,16%).

 

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По росту потребительских цен в первой половине 2021 года Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ...
 
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