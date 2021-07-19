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В воскресенье шесть человек утонуло в водоемах страны

19.07.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вода продолжает забирать белорусов. Только за минувшее воскресенье погибло шесть человек.

В воскресенье шесть человек утонуло в водоемах страны

По данным МЧС, утонули:

в карьере у деревни Пышки (Гродненский район) женщина (1984 г.р.);

в водоеме у агрогородка Деревная (Столбцовский район) мужчина (1984 г.р.);

в реке Березина у деревни Веселово (Борисовский район) мужчина (1983 г.р.) — его тело пока не обнаружено;

в водоеме частного дома в деревне Поручники (Бешенковичский район) мужчина (1950 г.р.);

в озере Мелеш у агрогородка Линово (Пружанский райн) мужчина (1996 г.р.);

в водохранилище у деревни Ковали (Волковысский рпйон) мужчина (1992 г.р.) — его тело пока не обнаружено.

МЧС рекомендует:

  • купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывайте далеко;
  • не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;
  • не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;
  • соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;
  • не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.

 

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Вода продолжает забирать белорусов. Только за минувшее воскресенье погибло шесть человек.
 
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