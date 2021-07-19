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В воскресенье шесть человек утонуло в водоемах страны
Источник материала: Навiны
Вода продолжает забирать белорусов. Только за минувшее воскресенье погибло шесть человек.
По данным МЧС, утонули:
в карьере у деревни Пышки (Гродненский район) женщина (1984 г.р.);
в водоеме у агрогородка Деревная (Столбцовский район) мужчина (1984 г.р.);
в реке Березина у деревни Веселово (Борисовский район) мужчина (1983 г.р.) — его тело пока не обнаружено;
в водоеме частного дома в деревне Поручники (Бешенковичский район) мужчина (1950 г.р.);
в озере Мелеш у агрогородка Линово (Пружанский райн) мужчина (1996 г.р.);
в водохранилище у деревни Ковали (Волковысский рпйон) мужчина (1992 г.р.) — его тело пока не обнаружено.
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Вода продолжает забирать белорусов. Только за минувшее воскресенье погибло шесть человек.
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