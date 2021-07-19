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Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Вилейском районе

19.07.2021 11:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе под колеса автомобиля попал велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

17 июля около 15.15 водитель 1992 года рождения, двигаясь на автомобиле Chevrolet Cobalt, на 25-м км автодороги Н9116 Красное - Илья - Погост (главной дороге) со стороны деревни Ильянские Хутора в направлении деревни Бережок Вилейского района вблизи агрогородка Илья совершил наезд на выехавшего со второстепенной автодороги Н8206 Илья - Заборье - Остюковичи велосипедиста. Мужчина не спешившись пересекал главную дорогу со стороны деревни Заборье в направлении агрогородка Илья.

В результате ДТП мужчина 1989 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП мужчина 1989 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
 
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