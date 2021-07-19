В Беларуси за выходные в ДТП погибли 5 человек

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные произошло 20 учетных ДТП, в которых пять человек погибли и 14 получили травмы. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлены 159 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 233 водителя не имели права управления транспортным средством.

До 26 июля в стране проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием мототранспорта.

С наступлением жары практически ежедневно случаются ДТП с участием мотоциклистов. ГАИ организовала профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в ГАИ служебного мототранспорта. Внимание будет уделено информационно-разъяснительной работе среди собственников мототранспорта, в том числе и участников мотоклубов, о правилах безопасного поведения на дороге, повышении культуры вождения, неотъемлемых условиях участия в дорожном движении и ответственности за допускаемые нарушения.

"Уважаемые водители, пока сохраняется жаркая погода, позаботьтесь о своем здоровье. В дорогу запаситесь питьевой водой и необходимыми лекарствами. Воздержитесь от дальних поездок, если чувствуете недомогание", - добавили в МВД.-0-