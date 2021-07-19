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Легковушка с водителем и пассажиром утонула в канале в Столинском районе

19.07.2021 11:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ночью в Столинском районе перевернулась иномарка: погибли водитель и пассажир, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

По предварительной информации, около 3 часов вблизи агрогородка Федоры 34-летний житель Пинска на Hyundai Sonata не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в кювет. Автомобиль оказался в мелиоративном канале.

В результате ДТП водитель и пассажир на заднем сидении погибли. Личность второго мужчины устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Около 3 часов вблизи агрогородка Федоры 34-летний житель Пинска на Hyundai Sonata не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в кювет. Автомобиль оказался в...
 
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