В Брестской области за выходные утонули 6 человек

Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за выходные дни утонули 6 человек: в основном - молодые люди при купании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном совете ОСВОД.

В Кобринском районе на озере Каташи отдыхала компания из четырех человек - все жители Березы. Друзья отмечали день рождения товарища, которому 16 июля исполнился 31 год. В полночь 17 июля именинник и девушка 1999 года рождения поплыли на матрасе купаться. Двое остались в машине. В 4.00 они проснулись, обнаружили отсутствие друзей и позвонили в МЧС. Прибывшие на место спасатели вскоре обнаружили возле берега на поверхности воды тело девушки. В 10.10 в 15 м от берега с глубины 3 м водолазы извлекли тело именинника.

Похожая трагедия произошла 17 июля в Березовском районе. Компания знакомых отдыхала на озере Черное возле деревни Пески. Житель Белоозерска 1989 года рождения пошел купаться. Молодой мужчина несколько раз нырнул и пропал из виду. Его подруга обратилась к спасателям. В 22.00 работники РОЧС обнаружили тело горожанина на глубине 3 м на расстоянии 35 м от берега.

В Пружанском районе аналогичный случай произошел 18 июля в агрогородке Линово. Местный житель 1998 года рождения отдыхал на пруду с родителями и знакомыми. Компания употребляла алкогольные напитки. Примерно в 18.10 парень пошел в воду в месте, запрещенном для купания. После длительного отсутствия его начали искать: сначала самостоятельно, потом - спасатель местного спасательного поста. В 20.10 прибывшие по вызову работники водолазно-спасательной службы подняли тело с глубины 2,5 м в 25 м от берега.

Еще одной жертвой воды в этот день стал гражданин Туркменистана, студент 3-го курса Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 1999 года рождения. Парень утонул на водоеме Брестское море в районе Красного двора около 19.45. Его извлекли из воды в бессознательном состоянии отдыхающие и до приезда спасателей проводили реанимационные мероприятия. В 20.34 бригада скорой помощи констатировала смерть молодого человека.

В Брестском районе выясняют обстоятельства смерти на воде жителя агрогородка Большие Мотыкалы 1978 года рождения. Мужчину обнаружили 18 июля около 21.10 на территории агроусадьбы в деревне Ковердяки в искусственном водоеме без признаков насильственной смерти.

С начала года в Брестской области утонули 49 человек, в том числе 22 - при купании, из них четверо детей.-0-



