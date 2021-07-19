Могилевчанин не вернул взятые в долг Br59 тыс.

Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин в течение нескольких лет брал в долг деньги и не возвращал. Общая сумма составила около Br59 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлениями обратились сразу несколько граждан: 28-летняя минчанка и шесть могилевчан, которые рассказали, что один и тот же мужчина на протяжении нескольких лет одалживал у них денежные средства, которые так и не вернул", - сказали в УВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что деньги брал в долг 32-летний нигде не работающий могилевчанин. "Мужчина еще с мая 2018 года брал у знакомых и приятелей крупные денежные суммы под предлогом развития собственного бизнеса. Он рассказывал всем о том, что планирует серьезный бизнес-проект, который пока из-за нехватки денежных средств на его реализацию держит в тайне. Доверчивые приятели верили словоохотливому местному жителю, тем более что он производил впечатление воспитанного, честного человека, которому необходимо встать на ноги. Однако после того, как мужчина брал нужную ему денежную сумму, бесследно исчезал", - отметили в УВД.

Мужчина признался, что деньги все это время тратил на себя, развивать бизнес даже не планировал. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-