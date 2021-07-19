ЕАБР допускает двузначную инфляцию в Беларуси и рост ставки рефинансирования

Так эксперты банка прокомментировали решение беларусского регулятора поднять ставку до 9,25% годовых.





В ЕАБР подчеркивают, что ставка повышается на фоне ускорения инфляционных процессов. Нацбанк Беларуси ожидает, что по итогам года инфляция составит 9%.





«Повышение ставки наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность», — говорится в еженедельном обзоре новостей экономик стран операций ЕАБР.





В банке допускают, что ставка может вырасти еще сильнее.



