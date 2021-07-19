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ЕАБР допускает двузначную инфляцию в Беларуси и рост ставки рефинансирования

19.07.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евразийский банк развития допускает, что ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси может быть повышена до 10% и даже выше при определенных условиях.

Так эксперты банка прокомментировали решение беларусского регулятора поднять ставку до 9,25% годовых.

В ЕАБР подчеркивают, что ставка повышается на фоне ускорения инфляционных процессов. Нацбанк Беларуси ожидает, что по итогам года инфляция составит 9%.

«Повышение ставки наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность», — говорится в еженедельном обзоре новостей экономик стран операций ЕАБР.

В банке допускают, что ставка может вырасти еще сильнее.

«ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%», — отмечают в ЕАБР.
 
Теги: Новости
 
 
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Евразийский банк развития допускает, что ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси может быть повышена до 10% и даже выше при определенных условиях.
 
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