"Доблестные бойцы сходили в чужой сортир. Но смыть за собой никто не догадался"

Свидетельницей задержания главного редактора "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и обыска в его квартире стала его мать — Татьяна Мушинская. Все увиденное она описала в Фейсбуке.





8 июля ей позвонили и сообщили, что возле офиса "НН" видели автомобиль силовиков и Егора в их сопровождении. Мать сразу поехала домой к сыну, но там никого не увидела.





"Стою на кухне. Вдруг входная дверь открывается. Сначала появляется Альма на поводке, потом Егор. Какой-то странный, молчаливый. Следом вваливается просто зграя. Дзікае паляванне – самое натуральное! Человек 7 или 8. В черном, в масках, только прорези для глаз. Голоса — с агрессией.





— Так, вы кто?





Ни здравствуйте, ни объяснения, кто заявился.





— Я мать!





— Мобильник сюда! Обыск! И выйти в коридор.





То есть они мне начальники? Вломились в чужую хату, как в свою. Типа — ты тут никто. А они на чужой территории будут распоряжаться, как хотят".





После обыска Егора Мартиновича вывели со скованными руками за спиной в сопровождении силовиков. "Они считают, что он может сбежать при таком количестве вооруженных?" — удивляется женщина.





Кстати, ее мобильник силовики также забрали и пригрозили, чтобы не повышала на них голос.





В квартире после себя силовики оставили вывернутые шкафы, разбросанные на полу вещи. Но больше всего, пишет Мушинская, ее поразили два момента — разбитая гирлянда, висевшая на окне, и несмытый туалет.





"Знаете, что меня больше всего убило морально? На створке окна в зале висела гирлянда. Для красоты. Ну, чтобы вечером включить и полюбоваться. Так вот — гирлянду сорвали с окна с такой злостью, что она разлетелась на множество частей, а стеклянные осколки валялись потом по всей комнате. Что можно было спрятать и что искать в гирлянде и в маленьких, прозрачных лампочках? Ничего.





Через час уборки заглянула в туалет, тряпка какая-то нужна была. Вонь — как в старом и немытом вокзальном туалете. Догадалась! Доблестные бойцы сходили в чужой сортир. Все понимаю, устали от тяжелой работы. Видимо, и не один там побывал. Но смыть за собой никто не догадался. Или в детстве не научили, или дома так делают. И этих граждан нам надо бояться?.. "













Сотрудников "Нашай Нівы" Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрея Скурко и Ольгу Ракович задержали 8 июля. 16 июля отпустили только бухгалтера издания Ольгу Ракович. Остальные "нашенивцы" остаются под стражей.





18 июля стало известно, что им изменили статью обвинения, но следствие не сообщило, в чем журналистов обвиняют теперь. Задержание продлили на трое суток.