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"Доблестные бойцы сходили в чужой сортир. Но смыть за собой никто не догадался"

19.07.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мама главреда "Нашай Нівы" Егора Мартиновича рассказала об обыске в его квартире

"Доблестные бойцы сходили в чужой сортир. Но смыть за собой никто не догадался"
Свидетельницей задержания главного редактора "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и обыска в его квартире стала его мать — Татьяна Мушинская. Все увиденное она описала в Фейсбуке.

8 июля ей позвонили и сообщили, что возле офиса "НН" видели автомобиль силовиков и Егора в их сопровождении. Мать сразу поехала домой к сыну, но там никого не увидела.

"Стою на кухне. Вдруг входная дверь открывается. Сначала появляется Альма на поводке, потом Егор. Какой-то странный, молчаливый. Следом вваливается просто зграя. Дзікае паляванне – самое натуральное! Человек 7 или 8. В черном, в масках, только прорези для глаз. Голоса — с агрессией. 

— Так, вы кто?

Ни здравствуйте, ни объяснения, кто заявился. 

— Я мать!

— Мобильник сюда! Обыск! И выйти в коридор. 

То есть они мне начальники? Вломились в чужую хату, как в свою. Типа — ты тут никто. А они на чужой территории будут распоряжаться, как хотят".

После обыска Егора Мартиновича вывели со скованными руками за спиной в сопровождении силовиков. "Они считают, что он может сбежать при таком количестве вооруженных?" — удивляется женщина.

Кстати, ее мобильник силовики также забрали и пригрозили, чтобы не повышала на них голос.

В квартире после себя силовики оставили вывернутые шкафы, разбросанные на полу вещи. Но больше всего, пишет Мушинская, ее поразили два момента — разбитая гирлянда, висевшая на окне, и несмытый туалет.

"Знаете, что меня больше всего убило морально? На створке окна в зале висела гирлянда. Для красоты. Ну, чтобы вечером включить и полюбоваться. Так вот — гирлянду сорвали с окна с такой злостью, что она разлетелась на множество частей, а стеклянные осколки валялись потом по всей комнате. Что можно было спрятать и что искать в гирлянде и в маленьких, прозрачных лампочках? Ничего. 

Через час уборки заглянула в туалет, тряпка какая-то нужна была. Вонь — как в старом и немытом вокзальном туалете. Догадалась! Доблестные бойцы сходили в чужой сортир. Все понимаю, устали от тяжелой работы. Видимо, и не один там побывал. Но смыть за собой никто не догадался. Или в детстве не научили, или дома так делают. И этих граждан нам надо бояться?.. "



Сотрудников "Нашай Нівы" Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрея Скурко и Ольгу Ракович задержали 8 июля. 16 июля отпустили только бухгалтера издания Ольгу Ракович. Остальные "нашенивцы" остаются под стражей. 

18 июля стало известно, что им изменили статью обвинения, но следствие не сообщило, в чем журналистов обвиняют теперь. Задержание продлили на трое суток.
 
 
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Мама главреда "Нашай Нівы" Егора Мартиновича рассказала об обыске в его квартире
 
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