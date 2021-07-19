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Форвард Дебелко и полузащитник Диасамидзе покинули солигорский "Шахтер"
Источник материала: Партизан
Солигорский «Шахтер» объявил о уходе из команды украинского нападающего Романа Дебелко.
На счету форварда два гола за солигорчан в 12 матчах во всех турнирах. Дебелко помог команде завоевать Суперкубок Беларуси-2021.
«Футбольный клуб «Шахтер» благодарит за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», –
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В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах (287 минут).
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Солигорский «Шахтер» объявил о уходе из команды украинского нападающего Романа Дебелко.
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