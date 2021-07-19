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Форвард Дебелко и полузащитник Диасамидзе покинули солигорский "Шахтер"

19.07.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Солигорский «Шахтер» объявил о уходе из команды украинского нападающего Романа Дебелко.

На счету форварда два гола за солигорчан в 12 матчах во всех турнирах. Дебелко помог команде завоевать Суперкубок Беларуси-2021.

«Футбольный клуб «Шахтер» благодарит за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба команды. 

Также сообщается об уходе из команды Георгия Диасамидзе. Полузащитник «Шахтера» перешел в тбилисский «Локомотив». Контракт подписан до конца 2022 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах (287 минут).
 
 
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Солигорский «Шахтер» объявил о уходе из команды украинского нападающего Романа Дебелко.
 
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