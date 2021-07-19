Обладательница Гран-при «Витебск-2021»: благодарна «Славянскому базару», что у меня есть теперь очень большой опыт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар», финальный аккорд которого прозвучал над Витебском 18 июля во имя главной идеи, заложенной в основу форума, – «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию закрытия юбилейного фестиваля каждый ждал по-своему. Зрители с замиранием сердца: увидеть и услышать любимого артиста.





С особым трепетом ждали этот концерт и участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». Ведь им этот июльский вечер осветил дальнейший творческий путь.





Покорить жюри хотелось каждому. Но главная интрига форума разрешилась по-славянски. Наш белорус Даниил Мышковец поделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.

Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»

А Гран-при «Славянского базара» в который раз уезжает в Казахстан. Победительницей юбилейного форума стала Рухия. Это была ее мечта.





Рухия, обладательница Гран-при XХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:

Были и слезы, и стрессы, и радости, все было. И я благодарна «Славянскому базару», что у меня есть теперь очень большой опыт и в жизни, и в карьере.





В детском состязании наш Константин Мазуркевич получил первую премию конкурса. А Гран-при 19 международного детского музыкального конкурса «Витебск -2021» уезжает из Витебска в Черногорию. Комнену Вуковичу не было равных среди участников из 16 стран.