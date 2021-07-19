Источник материала: UDF



Фото: Samara.dtp.official

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Голый мужчина полз по шоссе, представляя себя спецназовцем Мужчина перекрыл движение в районе Ипподрома.

Здесь полуголый мужчина полз по Московскому шоссе в районе Ипподрома, видимо представляя себя спецназовцем. Его движения были характерны именно для солдат, которые ползком передвигаются в условиях обстрела. Очевидцы в соцсетях выложили видео того, как это происходило.По словам свидетелей происшествия, мужчина вел себя не вполне адекватно, то ли он представлял себя военным в своих фантазиях, то ли еще что-то, но он полз прямо посредине дороги и только чудом не попал под колеса проезжающих машин.Иногда он начинал крутиться на месте, выполняя какие-то одни ему ведомые задания, сообщает городской новостной портал 63.ru со ссылкой на источники в канале телеграм.То ли парень был пьян, то ли у него есть тяжелые последствия после службы в армии, пока не известно. В ГУ МВД по Самарской области еще никак не прокомментировали эту ситуацию.