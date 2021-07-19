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Голый мужчина полз по шоссе, представляя себя спецназовцем

19.07.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Голый мужчина полз по шоссе, представляя себя спецназовцем
Фото: Samara.dtp.official
Вчера горожане среди бела дня стали свидетелями забавного и одновременно страшного флешмоба прямо на дороге.

Здесь полуголый мужчина полз по Московскому шоссе в районе Ипподрома, видимо представляя себя спецназовцем. Его движения были характерны именно для солдат, которые ползком передвигаются в условиях обстрела. Очевидцы в соцсетях выложили видео того, как это происходило.

По словам свидетелей происшествия, мужчина вел себя не вполне адекватно, то ли он представлял себя военным в своих фантазиях, то ли еще что-то, но он полз прямо посредине дороги и только чудом не попал под колеса проезжающих машин.


Иногда он начинал крутиться на месте, выполняя какие-то одни ему ведомые задания, сообщает городской новостной портал 63.ru со ссылкой на источники в канале телеграм.

То ли парень был пьян, то ли у него есть тяжелые последствия после службы в армии, пока не известно. В ГУ МВД по Самарской области еще никак не прокомментировали эту ситуацию.
 
 
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Мужчина перекрыл движение в районе Ипподрома.
 
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