Источник материала: UDF



Фото: Геннадий Черкасов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аналитик предупредил о дефиците валюты в России Перед этим в июле был назван «честный» курс рубля без учета валютных операций Минфина

По словам, это потенциально может усилить давление на курс рубля в ближайшее время. При этом дефицит будет краткосрочным.Ранее эксперт по фондовому рынкусообщил, что сохраняющаяся продолжительное время высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля. В связи с этим лучшей валютой для сбережения в ближайший год будет доллар.Перед этим в июле был назван "честный" курс рубля без учета валютных операций Минфина. В этом случае курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар.