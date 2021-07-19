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Аналитик предупредил о дефиците валюты в России

19.07.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Аналитик предупредил о дефиците валюты в России
Фото: Геннадий Черкасов
Россию летом может ждать дефицит валюты. Об этом предупредил аналитик Даниил Наметкин. К этому может привести увеличение покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила вместе со стартовавшим периодом дивидендных выплат. В этом случае акционеры-нерезиденты начнут конвертировать полученные рублевые выплаты в валюту.

По словам Даниила Наметкина, это потенциально может усилить давление на курс рубля в ближайшее время. При этом дефицит будет краткосрочным.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сообщил, что сохраняющаяся продолжительное время высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля. В связи с этим лучшей валютой для сбережения в ближайший год будет доллар.

Перед этим в июле был назван "честный" курс рубля без учета валютных операций Минфина. В этом случае курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Перед этим в июле был назван «честный» курс рубля без учета валютных операций Минфина
 
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