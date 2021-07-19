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Аналитик предупредил о дефиците валюты в России
Источник материала: UDF
Фото: Геннадий Черкасов
По словам Даниила Наметкина, это потенциально может усилить давление на курс рубля в ближайшее время. При этом дефицит будет краткосрочным.
Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сообщил, что сохраняющаяся продолжительное время высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля. В связи с этим лучшей валютой для сбережения в ближайший год будет доллар.
Перед этим в июле был назван "честный" курс рубля без учета валютных операций Минфина. В этом случае курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар.
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Перед этим в июле был назван «честный» курс рубля без учета валютных операций Минфина
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