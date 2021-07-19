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Употребление пива в разумных количествах может продлить жизнь

19.07.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Употребление пива в разумных количествах может продлить жизнь
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О пользе пива уже неоднократно сообщалось на страницах различных СМИ. Однако, как оказалось, этот напиток может помочь жить человеку дольше, но лишь в том случае, если будут соблюдены разумные меры по употреблению данного напитка, сообщает издание Nutrients.

К таким результатам учёные из Испании, проводившие исследования в области питания и пищевых наук, пришли, проанализировав данные ранее проведённых за 13 лет исследований. Особое внимание экспертов было направлено на изучение влияния спиртных напитков на здоровье и долголетие человека.

По полученным учёными данным, алкогольные напитки, употребляемые в умеренном количестве, оказывают защитное действие на организма человека, снижая риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так же исследования влияния пива на здоровье человека показали значительное снижение риска нарушений коагуляции глюкозы у людей, употребляющих данный напиток. Из чего специалисты сделали выводы, что при умеренном употреблении пива можно значительно снизить риск диабета.


Так же эксперты установили, что более пожилые пациенты, изредка употреблявшие пиво, реже сталкивались с переломами. По мнению учёных, такому укреплению костей способствуют содержащиеся в пиве фитоэстрогены, благодаря которым происходит улучшение структуры костной ткани.

Ещё одним положительным последствием употребления пива в небольших дозах, стало снижение уровня плохого холестерина в крови. Такой эффект стал возможен благодаря высокому содержанию в пиве антиоксидантов. Для достижения оздоровительного эффекта на организм человека от употребления пива, учёные рекомендуют не превышать ежедневную дозу данного напитка равную 50 миллилитрам.
 
 
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При умеренном употреблении пива можно значительно снизить риск диабета.
 
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