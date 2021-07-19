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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Употребление пива в разумных количествах может продлить жизнь При умеренном употреблении пива можно значительно снизить риск диабета.

К таким результатам учёные из Испании, проводившие исследования в области питания и пищевых наук, пришли, проанализировав данные ранее проведённых за 13 лет исследований. Особое внимание экспертов было направлено на изучение влияния спиртных напитков на здоровье и долголетие человека.По полученным учёными данным, алкогольные напитки, употребляемые в умеренном количестве, оказывают защитное действие на организма человека, снижая риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так же исследования влияния пива на здоровье человека показали значительное снижение риска нарушений коагуляции глюкозы у людей, употребляющих данный напиток. Из чего специалисты сделали выводы, что при умеренном употреблении пива можно значительно снизить риск диабета.Так же эксперты установили, что более пожилые пациенты, изредка употреблявшие пиво, реже сталкивались с переломами. По мнению учёных, такому укреплению костей способствуют содержащиеся в пиве фитоэстрогены, благодаря которым происходит улучшение структуры костной ткани.Ещё одним положительным последствием употребления пива в небольших дозах, стало снижение уровня плохого холестерина в крови. Такой эффект стал возможен благодаря высокому содержанию в пиве антиоксидантов. Для достижения оздоровительного эффекта на организм человека от употребления пива, учёные рекомендуют не превышать ежедневную дозу данного напитка равную 50 миллилитрам.