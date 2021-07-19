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Редакция могилевского портала 6tv.by покинула Беларусь

19.07.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Редакция могилевского портала 6tv.by покинула Беларусь
Иллюстративное фото
Фактически силовики покинули главного редактора проекта Дмитрия Соловьева перед выборами - либо он закрывает сайт, либо против него возбуждается уголовное дело по ст. 342 УК РФ, передает БАЖ.

Сейчас часть редакции 6tv.by находится за границей, но прекращать работу не планирует.

Однако проекту пришлось удалить часть видеоконтента - проект с участием могилевских правозащитников и некоторые передачи журналиста Александра Буракова.
 
 
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Сейчас часть редакции 6tv.by находится за границей, но прекращать работу не планирует.
 
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