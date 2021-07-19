|
Редакция могилевского портала 6tv.by покинула Беларусь
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Сейчас часть редакции 6tv.by находится за границей, но прекращать работу не планирует.
Однако проекту пришлось удалить часть видеоконтента - проект с участием могилевских правозащитников и некоторые передачи журналиста Александра Буракова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас часть редакции 6tv.by находится за границей, но прекращать работу не планирует.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)