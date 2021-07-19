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Утром в понедельник на бирже растет только доллар
Источник материала: Навiны
По данным торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи на 10:50 19 июля из трех основных иностранных валют рост демонстрирует только доллар.
Американская валюта добавляет 0,0017 пункта и торгуется на уровне 2,5355 белорусского рубля.
Две другие падают:
Ранее сообщалось, какие курсы
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По данным торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи на 10:50 19 июля из трех основных иностранных валют рост демонстрирует только доллар. Американская валюта...
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