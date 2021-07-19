Венедиктов: «Люди не верят в фольшак»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему нельзя переписывать историю.





— Если государство будет вмешиваться (переписывать) в историю, это может привести к развалу государства. Это то же самое, как обманка с охранкой — недооценка истории, — размышляет в эфире канала Грянул Грэм главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В доказательство своих слов он приводит пример распада СССР.

— В Советском Союзе, изучая историю, все люди понимали, что это фольшак. Люди не знали, в чем, но чувствовали — фольшак.

Поэтому, когда Советский Союз стал распадаться, народ не вышел на улицы его защищать. Потому что представление о Советском Союзе было фальшивкой. Были некоторые, кто хотел сохранить, даже не Советский Союз, а власть Москвы, сохранить русскость. Но в основном ни одна воинская часть не встала на защиту СССР. Люди не верят в фольшак.

И если опять будет создаваться империя в виде фольшака, а переписывание истории — это инструмент создания фольшака, то никто не выйдет, если эта империя затрещит.

Потому что про свою страну надо знать правду. И свою страну надо любить за то, что она делала, и в то же время понимать, какие трагические страницы по отношению к собственным гражданам, чужим гражданам она создавала, — считает российский журналист.