ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: «Главное свойство демократии — это когда уходить не страшно»

19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Главная ошибка диктаторов.

Мнение: «Главное свойство демократии — это когда уходить не страшно»

— Диктатуры — это неадаптивные системы. Они плохо воспринимают попытки их изменения, особенно в хорошую сторону, — отметил в эфире канала И Грянул грэм российский политик и общественный деятель Георгий Сатаров. — Гораздо устойчивее, но с тем же крахом, или, может быть, более трагически, они меняются в худшую сторону. Перемены в лучшую сторону для них гибельны.

Политолог делает вывод о том, что диктаторы становятся заложниками своих установок, не оставляя себе цивилизованных путей для смены деятельности.  

— Мне совершенно не понятно, почему они не понимают тривиальных вещей, что главное свойство демократии — это не то, о чем они думают, а совсем другое. Это когда уходить не страшно. Это главная заслуга демократии перед человечеством.

А то, что делают диктаторы, приводит только к одному, им страшно уходить, и это универсальная закономерность, — считает Сатаров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Употребление пива в разумных количествах может продлить жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by