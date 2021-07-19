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Мнение: «Главное свойство демократии — это когда уходить не страшно»
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главная ошибка диктаторов.
— Диктатуры — это неадаптивные системы. Они плохо воспринимают попытки их изменения, особенно в хорошую сторону, — отметил в эфире канала
Политолог делает вывод о том, что диктаторы становятся заложниками своих установок, не оставляя себе цивилизованных путей для смены деятельности.
— Мне совершенно не понятно, почему они не понимают тривиальных вещей, что главное свойство демократии — это не то, о чем они думают, а совсем другое. Это когда уходить не страшно. Это главная заслуга демократии перед человечеством.
А то, что делают диктаторы, приводит только к одному, им страшно уходить, и это универсальная закономерность, — считает Сатаров.
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Главная ошибка диктаторов.
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