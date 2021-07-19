Мнение: «Главное свойство демократии — это когда уходить не страшно»

Источник материала: Салiдарнасць

Главная ошибка диктаторов.





— Диктатуры — это неадаптивные системы. Они плохо воспринимают попытки их изменения, особенно в хорошую сторону, — отметил в эфире канала И Грянул грэм российский политик и общественный деятель Георгий Сатаров. — Гораздо устойчивее, но с тем же крахом, или, может быть, более трагически, они меняются в худшую сторону. Перемены в лучшую сторону для них гибельны.

Политолог делает вывод о том, что диктаторы становятся заложниками своих установок, не оставляя себе цивилизованных путей для смены деятельности.

— Мне совершенно не понятно, почему они не понимают тривиальных вещей, что главное свойство демократии — это не то, о чем они думают, а совсем другое. Это когда уходить не страшно. Это главная заслуга демократии перед человечеством.

А то, что делают диктаторы, приводит только к одному, им страшно уходить, и это универсальная закономерность, — считает Сатаров.