Лоси спровоцировали два ДТП в Гомельской области

Источник материала: БелТА

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье 18 июля лоси спровоцировали дорожные аварии в Речицком и Гомельском районах, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Одно из ДТП случилось примерно в 18.45. 41-летний водитель мотоцикла "Хонда" ехал по трассе М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. В какой-то момент на проезжую часть выбежал лось. К сожалению, уйти от столкновения не удалось.

Мотоциклист получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию Речицкой центральной райбольницы.





Фото ГАИ УВД облисполкома

В Гомельском районе на дороге Цыкуны - Рудня Каменева 51-летний водитель "Мазды", чтобы избежать наезда на дикое животное, которое внезапно выскочило на трассу, изменил направление движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.

В ДТП пострадала 54-летняя женщина-пассажир. Ей оказали помощь в областной клинической больнице. -0-