















Глава Frontex прибыл в Литву для оценки ситуации на границе с Беларусью

Согласно последним данным, в 2021 году в Литве на границе с Беларусью были задержаны 2096 нелегальных мигрантов, что в 26 раз больше. чем за весь 2020 год. Только за последние сутки Службой охраны госграницы Литвы были задержаны 32 мигранта. Соседней стране пришлось устанавливать на границе с Беларусью забор из колючей проволоки и привлекать военных.



