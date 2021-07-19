ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

19.07.2021 12:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар», финальный аккорд которого прозвучал над Витебском накануне, во имя главной идеи, заложенной в основу форума: «Через искусство  к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

Церемонию закрытия юбилейного фестиваля каждый ждал по-своему. Зрители с замиранием сердца: увидеть и услышать любимого артиста.

Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

Артисты – подарить преданной публике запоминающиеся эмоции. С особым трепетом ждали этот концерт и участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». Ведь им этот июльский вечер осветил дальнейший творческий путь. Покорить жюри хотелось каждому. Но главная интрига форума разрешилась по-славянски. Наш белорус Даниил Мышковец поделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

А Гран-при «Славянского базара» в который раз уезжает в Казахстан. Победительницей юбилейного форума стала Рухия. Это была ее мечта.

Обладательница Гран-при «Витебск-2021»: благодарна «Славянскому базару», что у меня есть теперь очень большой опыт

В детском состязании наш Константин Мазуркевич получил первую премию конкурса. А Гран-при XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021» уезжает в Черногорию. Комнену Вуковичу не было равных среди участников из 16 стран.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

Попрощаться с юбилейным фестивалем «Славянский базар» пришли не только зрители многотысячного Летнего амфитеатра. Вместе с ними «базару» говорили «до свидания», но не прощались Сергей Пенкин, Алина Артц, группа «Корни», Игорь Корнелюк и многие другие.

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске состоялся. И в 30-й раз доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. 

Фестиваль доказал, что творчество стирает границы и объединяет народы. Итоги «Славянского базара в Витебске – 2021»

Виктор Пралич, корреспондент:
За эти фестивальные дни в Витебске было место всему. Творческая палитра собрала лучшие оттенки. И, конечно же, музыку. Но какой бы долгой ни была песня, без последнего аккорда ни одна не обходится. Уже сегодня финальную точку в «Славянском базаре» поставит концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЕЗДЫ».

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств...
 
Новости дня
Новости разные
 
Памёр дацкі мастак Курт Вэстэргар, аўтар карыкатур на прарока Мухамэда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by