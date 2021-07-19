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Столичная ГАИ вышла на «охоту»
Источник материала: Навiны
Сегодня во многих уголках Минска установлены (и будут установлены) мобильные радары.
Как сообщили в ГАИ, они будут находиться в следующих местах:
с 7:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
с 12:00 до 24:00
с 19:30 до 03:00
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Сегодня во многих уголках Минска установлены (и будут установлены) мобильные радары.
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