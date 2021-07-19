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Столичная ГАИ вышла на «охоту»

19.07.2021 12:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня во многих уголках Минска установлены (и будут установлены) мобильные радары.

Столичная ГАИ вышла на «охоту»
Фото pixabay.com

Как сообщили в ГАИ, они будут находиться в следующих местах:

с 7:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00

  • ул. Ташкентская (у моста через реку Свислочь);
  • ул. Чкалова, 1.

с 12:00 до 24:00

  • МКАД (53-й км);
  • пр. Независимости, 99;
  • пр. Партизанский, 75;
  • ул. Орловская, 80;
  • пр. Независимости, 156.

с 19:30 до 03:00

  • пр. Независимости, 131/2;
  • ул. Денисовская (у перекрестка с пер. Соколянским);
  • пр. Пушкина, 55;
  • ул. Притыцкого, 60/5;
  • ул. Маяковского, 101.

 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня во многих уголках Минска установлены (и будут установлены) мобильные радары.
 
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