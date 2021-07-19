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Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-1» закончился скандалом

19.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-1» закончился скандалом

Скандалом завершился Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-1». На родной трассе при поддержке своих болельщиков победу праздновал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Но не всем она показалась честной.

Всему виной инцидент, который случился практически на старте. Лидер общего зачета, пилот «Ред булл» Макс Ферстаппен был вынужден сойти с трассы после столкновения с Льюисом Хэмилтоном: автомобиль голландца был разрушен, а самому пилоту понадобилась медицинская помощь. А вот британец продолжил гонку. За эту аварию судьи наказали Хэмилтона десятисекундным штрафом, однако это не помешало ему выиграть гонку. 

Сейчас в общем зачете по-прежнему лидирует Ферстаппен. Но отрыв от Хэмилтона составляет всего 8 очков. В «Кубке Конструкторов» «Мерседес» уступает «Ред Буллу» всего четыре очка. 

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Скандалом завершился Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-1». На родной трассе при поддержке своих болельщиков победу праздновал пилот «Мерседеса» Льюис...
 
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