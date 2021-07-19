Бабочка-махаон и жук-олень: насекомые и растения из Красной книги, которые необходимо беречь при встрече

Источник материала: ОНТ

О чистоте. И не только в квартирах – бережное отношение к природе тоже этого касается. Не мусорьте во время пикника! И не бросайте пустые бутылки в водоемы – многие животные и растения очень чувствительны к загрязнению окружающей среды. И нуждаются в особо бережном отношении.





Летом на улице можно случайно встретить жука-оленя – это один из редких видов насекомых, которые занесены в Красную книгу. Кстати, он обладает достаточно внушительными размерами – самцы могут достигать 8 сантиметров, а на их голове расположены большие разветвленные «рога». Личинки развиваются от 3 до 6 лет и питаются разлагающейся древесиной дуба. Встретить жука-оленя можно в период с конца мая по август. В Беларуси он обитает в основном на Полесье, часто по соседству с человеком.

Одно из красивейших насекомых – бабочка-махаон. Ее выдает яркий внешний вид – интенсивно-желтые крылья с черными и синими пятнами. Их размах может достигать 10 сантиметров. Эту красавицу можно встретить как в лесу, так и в центре города. Когда-то она была занесена в Красную книгу, а сейчас – в Список видов, исключенных из Красной книги и требующих дополнительного изучения и внимания.

Если отправляетесь на водоем, внимательно присмотритесь – может быть, вам повезет увидеть белую кувшинку. Ее еще называют водяной лилией или нимфеей. Темно-зеленые листья растения в виде сердца находятся на поверхности воды, а среди них расположены крупные снежно-белые цветы. Увидеть кувшинку можно на реках, озерах и прудах, но только там, где нет быстрого течения. Цветет растение с июня по сентябрь.

Горную Арнику, несмотря на название, тоже можно встретить в наших краях, например, на полянах в хвойных лесах, на возвышенностях и их склонах в западных и центральных районах Беларуси. Ее можно спутать с ромашкой, а в период созревания семян – с одуванчиком. Цветет с июня по август.

Шмель моховой – еще один интересный вид насекомых. Его можно встретить в основном на лугах степной и лесостепной зон. Эти шмели живут небольшими семьями, в среднем по 50—100 особей. Они строят гнезда на поверхности почвы из мха и сухой травы. Отличительная черта – одноцветная окраска спинки и брюшка. Спинка покрыта рыжими или желтыми волосками, а брюшко — желтыми.

Фото: pixabay

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