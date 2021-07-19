Аллергия у домашних питомцев: как выявить и лечить

Источник материала: ОНТ

Грэй – симпатичный щенок. Повадки охотника дают о себе знать: он постоянно норовит стащить что-нибудь сладкое.





Мария Прищепенко, хозяйка: «Он у нас очень любит, если никто не видит, украсть еду, воровал клубнички, черешенки – все попробовал, курочки. И у нас появилась сыпь на животе, на ушах и на локоточках».

Аллергия у животных – достаточно частое явление. Основной аллерген – белок в разных его видах. Например, пищевая аллергия – редкая и индивидуальная, у каждого питомца она может проявляться на совершенно разные компоненты. Также встречается атопический дерматит. Может быть на пыльцу, человеческий волос, химические препараты, пыль или лекарства. Также встречается аллергия на паразитов или насекомых – она может возникнуть от укусов блох, ос, пчел, клещей и других видов. А еще она самая распространенная.

Ольга Багаева, ветеринарный врач: «Аллергия – это генетически обусловленное заболевание, проявляется с возрастом. Этим не заражаются, с этим рождаются, к сожалению. В любом возрасте проявляется, начиная от года до полутора лет».

Чтобы понять, что у питомца аллергия, нужно за ним понаблюдать. Самые первый симптом – зуд. Затем появляются краснота кожи, раздражение, появление перхоти, отит, неприятный запах из кожи и пасти. Также должны насторожить потовыделение в подмышечных впадинах, беспокойное или, наоборот, апатичное поведение, выпадение шерсти кусками и повышенная сухость кожи.

Ольга Багаева, ветеринарный врач: «Аллергия – это диагноз-исключение. Мы должны исключить другие патологии со схожей симптоматикой – это паразитарные воспаления, бактериальные воспаления кожи, и только потом приходим к выводу, что мы имеем дело с аллергической реакцией. И затем уже большой труд выявить, какая это именно аллергия. К сожалению, тестов универсальных нет, но существует универсальный алгоритм по выявлению аллергической реакции».

Первым делом нужно исключить другие патологии, затем исключаются аллергические реакции на укусы насекомых. После – реакции на пищу. Для этого питомцу назначают специальное диагностическое питание на два месяца. В такой рацион входят абсолютно новые для животного продукты. Реакции на слюну насекомых. Если они не подтверждаются, скорее всего, у питомца атопический дерматит.

Ольга Багаева, ветеринарный врач: «Существуют дополнительные методы диагностики, кроме осмотра дерматолога. Это кожные пробы, мазки, соскобы, исключение вторичной инфекции, исключение кожных и внутрикожных паразитов, и исходя из диагностики – назначение препаратов».

К сожалению, аллергия не лечится. Это патология, которая требует постоянного контроля. Хозяину нужно постоянно следить за питомцем, чтобы он случайно не соприкоснулся с раздражителем. В случае пищевой аллергии исключают из рациона продукты-раздражители. При аллергии на слюну паразитов – используют препараты от блох и клещей, репелленты. Атопический дерматит требует постоянного наблюдения у специалиста и приема препаратов.

Фото: pixabay

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