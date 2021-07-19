«Нью-Джерси» внес Егора Шаранговича в список защищенных хоккеистов

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович продолжит играть в «Нью-Джерси». Клуб включил белоруса в список защищенных хоккеистов на драфте расширения.

В него вошли те игроки, которых команда однозначно хочет оставить у себя. Любого из оставшихся на драфте расширения хоккеистов сможет выбрать новичок НХЛ «Сиэтл Кракен», который дебютирует в следующем сезоне Лиги. Для формирования состава «Сиэтл» сможет взять по одному игроку из каждого клуба.

Отметим, что пресс-служба «Нью-Джерси» отреагировала на попадание Шаранговича в список защищенных игроков, сообщив, что перед клубом стояла задача сохранить белоруса в составе любой ценой.

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