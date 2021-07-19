В Эстонии завершился юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике. Медальная копилка сборной Беларуси пополнилась новыми наградами

Источник материала: ОНТ

В Эстонии завершился юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике. В заключительный день соревнований медальная копилка сборной Беларуси пополнилась очередными наградами.

Прыгун с шестом Матвей Волков, который не так давно получил право выступать за нашу страну, с результатом 5 метров 44 сантиметра стал вторым (планка в 5,64 нашему атлету так и не покорилась). Бронзовую награду в метании диска в последний день турнира завоевал Владислав Пучко.

Напомним, ранее серебряным призером турнира стал Илья Мисовский в толкании ядра, бронзовые медали – в активе Алины Никитенко в метании диска и Мариолы Букель в метании молота.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram