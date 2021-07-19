В Витебске прошел масштабный праздник МВД

Источник материала: ОНТ

За безопасность вместе! Фестивальный Витебск стал площадкой для масштабного праздника Министерства внутренних дел.

Различные фотозоны, конкурсы, музыка, показательные выступления военнослужащих, яркие флешмобы. Интерактивные локации собрали рекордное количество гостей. Праздник получился поистине семейным. К развлекательно-познавательной программе, которую по традиции готовят за год до события, присоединились и взрослые, и дети.

Не остались без внимания и главные помощники правоохранителей – служебные собаки вышагивали с хозяевами по площади Победы и безукоризненно выполняли команды. Завершился праздник шоу спецподразделений «Стрела».

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