Что делать, если отказано в приеме на работу, или хотят уволить?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси действует система надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Особая роль здесь отводится Министерству труда и социальной защиты. Поэтому, если речь заходит о незаконном увольнении или об отказе в приеме на работу, то у человека есть ряд прав. Которые также регламентируются на законодательном уровне.





Мы вам обязательно перезвоним, отказано в приеме на работу – если эти фразы никогда конкретно к вам не применялись, то наверняка у вас найдутся знакомые, которые слышали этот ответ. И что же делать в такой ситуации? Опускать руки – не выход. Следует разобраться: а был ли отказ законным. С одной стороны, каждая организация старается нанять квалифицированного сотрудника, который максимально соответствует определенным требованиям. С другой же, согласно Конституции Республики Беларусь, каждому гарантировано право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека. А необоснованный отказ в заключении трудового договора некоторым категориям граждан запрещен.

Максим Устинов, адвокат юридической консультации Московского района г. Минска: «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора женщинами по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, гражданам, прибывшим на работу по распределению после завершения обучения в государственном учреждении образования, и иным категориям граждан, в том числе связанными с дискриминацией. Примерами необоснованного отказа являются случаи, когда наниматель отказал женщине в приеме на работу по причине наличия у нее малолетнего ребенка, обосновав свое решением тем, что маленькие дети часто болеют, и из-за этого женщина часто будет брать больничный, что не устраивает нанимателя. Такой отказ является неправомерным».

Раса, возраст, семейное положение и пол. Дискриминация в любых её проявлениях -- под запретом. И если вы столкнулись с подобной ситуацией, то не стоит отчаиваться. Выход есть!

Максим Устинов, адвокат юридической консультации Московского района г. Минска: «В случае, если гражданин столкнулся с отказом нанимателя в заключении трудового договора и, по его мнению, такой отказ нанимателя является необоснованным, то гражданин вправе обратиться к нанимателю с отдельным заявлением о разъяснении мотивов отказа в заключении трудового договора или обращением, изложив его суть в книге замечаний и предложений, которую наниматель обязан предоставить гражданину по его первому требованию. Наниматель, в свою очередь, обязан известить гражданина о мотивах своего отказа в заключении трудового договора в письменной форме не позднее трех дней после его обращения. Если после этого гражданин считает, что все же отказ ему в заключении трудового договора является необоснованным, то он вправе обратиться в суд для защиты».

А что делать, если вас незаконно уволили? И такое тоже иногда случается. Одна из самых распространенных причин – это то, что наниматель не учитывает гарантии занятости для отдельных категорий работников, которые прописаны в Трудовом законодательстве или коллективном договоре организации. В таком случае защитить и отстоять права помогают профсоюзные организации.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси: «Правозащитная работа профсоюзов осуществляется по следующим направлениям: проведение мероприятий по осуществлению общественного контроля за соблюдением нанимателями законодательства о труде; досудебная, внесудебная и судебная защита трудовых и социально-экономических прав и законных интересов работников; консультационная и разъяснительная работа. Правовая помощь в виде консультаций по вопросам применения законодательства о труде осуществляется бесплатно. Воспользоваться ею могут члены входящих в ФПБ, однако она может быть предоставлена и иным гражданам, столкнувшимся с нарушениями законодательства. При этом не имеет значения, работает человек в государственной, либо в частной организации. Мы не оставим без внимания работников, у которых не созданы профсоюзные организации, также мы их проконсультируем и дадим все необходимые разъяснения».

Следует отметить, что за прошлый год благодаря профсоюзам было восстановлено на работе 67 человек. Порядка 175 судебных дел завершились в пользу работников. Кроме того, по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов в 2020 году всего работникам вернули около 5 миллионов рублей.

Фото:pixabay

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