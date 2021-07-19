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В Таиланде протестующие обвиняют премьера и правительство в неправильном управлении пандемией
Источник материала: ОНТ
В Таиланде демонстранты обвиняют премьера и его правительство в неправильном управлении пандемией.
С требованием об отставке толпа пыталась пройти к офису премьер-министра. Им помешала полиция. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Волна протестов и во Франции.
Против санитарных пропусков бунтовали в Париже, Страсбурге, Лилле, Монпелье. На улицы вышло больше ста тысяч человек.
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В Таиланде демонстранты обвиняют премьера и его правительство в неправильном управлении пандемией. С требованием об отставке толпа пыталась пройти к офису...
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