В Таиланде протестующие обвиняют премьера и правительство в неправильном управлении пандемией

Источник материала: ОНТ

В Таиланде демонстранты обвиняют премьера и его правительство в неправильном управлении пандемией.

С требованием об отставке толпа пыталась пройти к офису премьер-министра. Им помешала полиция. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Волна протестов и во Франции.

Против санитарных пропусков бунтовали в Париже, Страсбурге, Лилле, Монпелье. На улицы вышло больше ста тысяч человек.

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