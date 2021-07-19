Ни в коем случае не смотрите в разбитое зеркало, иначе случится это!

Источник материала: ОНТ

Многие культуры связывают зеркала с потусторонним миром и другим измерением. И вы, наверняка, слышали, что в разбитые зеркала ни в коем случае нельзя смотреть, потому что случится нечто нехорошее. Откуда же взялось это поверье?

Три причины, почему нельзя смотреть в разбитое зеркало



Фото: uoimpskopin.ru

1. Существует древнее поверье, что такое действие ускорит процесс старения.

2. До сих пор многие думают, что если посмотреть в разбитое зеркало, то ждите 7 лет несчастья.

3. Негативный опыт прошлого владельца может передаться через разбитое зеркало к человеку, который посмотрел в него.

Какие суеверия существуют у разных народов?



Фото: mag-help.ru

Конечно, каждый народ, исходя из определенных событий, по-своему интерпретируют, почему нельзя смотреть в разбитое зеркало:

у англичан есть поверье, что такие действия способны ухудшить здоровье человека и ускорить процесс старения;

у испанцев есть теория, что такое отражение способно сократить жизнь человека;

португальцы верят, что это приведет к неприятностям на дороге;

мексиканцы боятся разбитого зеркала, потому что считают, что это грозит многочисленными проблемами во всех сферах жизни;

шведы избегают этого, потому что видят в разбитом зеркале потусторонние сущности;

французы боятся из-за этого потерять своих близких.

И нет ни одного народа, где разбитое зеркало считают хорошей приметой.

Что видят в этом эзотерики



Фото: tj.sputniknews.ru

Представители данного направления предполагают, что если человек увидит свое отражение в разбитом зеркале, то его энергетика может разлететься на куски. Конечно, после этого последует множество неудач, которые затронут все сферы жизни.

Если не выкинуть такое зеркало, то негативная энергия, которая копилась там много лет, будет постоянно выходить наружу. И тех, кто будет находиться рядом, эта энергетика обязательно затронет. Особенно это касается детей и стариков.

Что же делать, если все-таки вы посмотрели в разбитое зеркало?



Фото: zen.yandex.ru

Если вы суеверный человек, то эта методика обязательно вам поможет. Стоит всего лишь 3 раза перекреститься и произнести эти фразы: «Прочь из моего дома, несчастья. Я и моя семья счастливы и здоровы. Аминь».

Далее кусочки разбитого зеркала нужно аккуратно собрать и поместить в ткань темных тонов или прочный непрозрачный пакет, а потом выбросить в проточную воду. Но если данные действия у вас нет возможности реализовать, то просто закопайте сверток с осколками отражающей поверхностью вниз. Будет отлично, если после этого вы посетите церковь и поставите себе и своим близким свечу за здоровье.

Что делать с разбитым зеркалом не суеверным людям?



Фото: shikblesk.com

В любом случае осколки нужно убирать сразу, чтобы не пораниться. Но есть несколько моментов, как делать это правильно:

найдите плотные хозяйственные перчатки и наденьте их;

самые большие куски соберите руками и переложите на бумагу, а мелкие нужно просто подмести;

заверните раму в бумагу или ткань, уберите ее;

после всего этого тщательно вымойте пол;

сложите все части разбитого зеркала в коробку и выбросите в мусорный бак.

Не забудьте хорошенько промыть совок и веник. И позаботьтесь о том, чтобы рядом не бегали животные и дети, которые могут пораниться.

По материалам сайта fishki.net

Фото обложки versiya.info

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