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Ни в коем случае не смотрите в разбитое зеркало, иначе случится это!
Источник материала: ОНТ
Многие культуры связывают зеркала с потусторонним миром и другим измерением. И вы, наверняка, слышали, что в разбитые зеркала ни в коем случае нельзя смотреть, потому что случится нечто нехорошее. Откуда же взялось это поверье?
Три причины, почему нельзя смотреть в разбитое зеркало
1. Существует древнее поверье, что такое действие ускорит процесс старения.
2. До сих пор многие думают, что если посмотреть в разбитое зеркало, то ждите 7 лет несчастья.
3. Негативный опыт прошлого владельца может передаться через разбитое зеркало к человеку, который посмотрел в него.
Какие суеверия существуют у разных народов?
Конечно, каждый народ, исходя из определенных событий, по-своему интерпретируют, почему нельзя смотреть в разбитое зеркало:
И нет ни одного народа, где разбитое зеркало считают хорошей приметой.
Что видят в этом эзотерики
Представители данного направления предполагают, что если человек увидит свое отражение в разбитом зеркале, то его энергетика может разлететься на куски. Конечно, после этого последует множество неудач, которые затронут все сферы жизни.
Если не выкинуть такое зеркало, то негативная энергия, которая копилась там много лет, будет постоянно выходить наружу. И тех, кто будет находиться рядом, эта энергетика обязательно затронет. Особенно это касается детей и стариков.
Что же делать, если все-таки вы посмотрели в разбитое зеркало?
Если вы суеверный человек, то эта методика обязательно вам поможет. Стоит всего лишь 3 раза перекреститься и произнести эти фразы: «Прочь из моего дома, несчастья. Я и моя семья счастливы и здоровы. Аминь».
Далее кусочки разбитого зеркала нужно аккуратно собрать и поместить в ткань темных тонов или прочный непрозрачный пакет, а потом выбросить в проточную воду. Но если данные действия у вас нет возможности реализовать, то просто закопайте сверток с осколками отражающей поверхностью вниз. Будет отлично, если после этого вы посетите церковь и поставите себе и своим близким свечу за здоровье.
Что делать с разбитым зеркалом не суеверным людям?
В любом случае осколки нужно убирать сразу, чтобы не пораниться. Но есть несколько моментов, как делать это правильно:
Не забудьте хорошенько промыть совок и веник. И позаботьтесь о том, чтобы рядом не бегали животные и дети, которые могут пораниться.
По материалам сайта
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Многие культуры связывают зеркала с потусторонним миром и другим измерением. И вы, наверняка, слышали, что в разбитые зеркала ни в коем случае нельзя смотреть,...
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