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Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки на Кипре
Источник материала: ОНТ
Кипр охвачен протестами. Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки.
С требованием немедленно отменить пропуска и продлить бесплатное экспресс-тестирование на улицы вышли две с половиной тысячи человек. В толпе оказались и агрессивно настроенные. Протестующие жгли автомобили, ворвались в штаб-квартиру местной телекомпании, которая критически относится к антипрививочникам. Разгромили офис и напали на сотрудников. Задержано четыре человека. Госпитализированы шесть полицейских.
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Кипр охвачен протестами. Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки. С требованием немедленно отменить пропуска и продлить бесплатное...
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