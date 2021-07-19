Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки на Кипре

Источник материала: ОНТ

Кипр охвачен протестами. Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки.

С требованием немедленно отменить пропуска и продлить бесплатное экспресс-тестирование на улицы вышли две с половиной тысячи человек. В толпе оказались и агрессивно настроенные. Протестующие жгли автомобили, ворвались в штаб-квартиру местной телекомпании, которая критически относится к антипрививочникам. Разгромили офис и напали на сотрудников. Задержано четыре человека. Госпитализированы шесть полицейских.

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