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Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки на Кипре

19.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки на Кипре

Кипр охвачен протестами. Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки. 

С требованием немедленно отменить пропуска и продлить бесплатное экспресс-тестирование на улицы вышли две с половиной тысячи человек. В толпе оказались и агрессивно настроенные. Протестующие жгли автомобили, ворвались в штаб-квартиру местной телекомпании, которая критически относится к антипрививочникам. Разгромили офис и напали на сотрудников. Задержано четыре человека. Госпитализированы шесть полицейских.

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Кипр охвачен протестами. Мирные демонстрации против COVID-ограничений переросли в беспорядки.  С требованием немедленно отменить пропуска и продлить бесплатное...
 
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