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Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia

19.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Об этом сообщает БЕЛТА.

Всего беседа продолжалась час. Основными темами интервью стали экстренная посадка самолета Ryanair в Минске; отношения с Западом – возможен ли диалог с ЕС; санкции и их влияние на экономику Беларуси; нелегальная миграция и обвинения в адрес нашей страны. 

В качестве интервьюера – главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Он родился в Ливане, ранее работал на итальянском государственном телевидении, на каналах Al Jazeera, France 24. Освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у ряда видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Об этом сообщает БЕЛТА. Всего беседа продолжалась час. Основными темами интервью стали экстренная посадка...
 
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