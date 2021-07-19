Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Об этом сообщает БЕЛТА.

Всего беседа продолжалась час . Основными темами интервью стали экстренная посадка самолета Ryanair в Минске; отношения с Западом – возможен ли диалог с ЕС; санкции и их влияние на экономику Беларуси; нелегальная миграция и обвинения в адрес нашей страны.

В качестве интервьюера – главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Он родился в Ливане, ранее работал на итальянском государственном телевидении, на каналах Al Jazeera, France 24. Освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у ряда видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

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