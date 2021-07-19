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Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Об этом
Всего беседа продолжалась
В качестве интервьюера – главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Он родился в Ливане, ранее работал на итальянском государственном телевидении, на каналах Al Jazeera, France 24. Освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у ряда видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди.
Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
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Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Об этом сообщает БЕЛТА. Всего беседа продолжалась час. Основными темами интервью стали экстренная посадка...
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