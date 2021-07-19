Что будет, если положить лимон в микроволновку? Полезный лайфхак!

Источник материала: ОНТ

Кажется, что это совсем безумная идея. Но когда вы узнаете, зачем это нужно делать, то приятно удивитесь. Благодаря лимону можно отмыть микроволновую печь от загрязнений. Как? Рассказываем!

Метод 1. Лимонный раствор



Фото: navseruki.guru

1. Необходимо смешать сок одного лимона с одним стаканом воды (240 мл). Для этого нужно разрезать средний лимон на две равные части и выжать из них как можно больше сока, смешать его с водой.

2. Далее нужно разрезать две половинки на более мелкие куски и опустить их в получившуюся смесь. Хорошенько все перемешать ложкой.

3. Поместить миску с получившимся раствором в микроволновку и включить ее на три минуты. Если по истечению этого времени не вся вода выкипит, то оставить ее там еще на несколько минут. Важно, чтобы миска осталась пустой.

4. Подождать несколько минут, пока все остынет и достать миску из микроволновки. Обратите внимание, что тара может быть слишком горячей, поэтому на всякий случай возьмите прихватки.

5. После этих действий необходимо вынуть поднос из микроволновки и убрать его на некоторое время. Далее взять чистое полотенце и протереть все внутри. Загрязнения должны с легкостью уйти. После этого поднос можно вернуть на место.

Метод 2. Для особо стойких пятен



Фото: zen.yandex.ru

1. К лимонному соку нужно добавить белый уксус. Как сделать лимонный сок, описывалось выше. Чтобы усилить эффект от него, нужно добавить одну столовую ложку уксуса. Не забудьте хорошенько все перемешать ложкой.

2. Нужно взять чистое полотенце и окунуть его в новый раствор. Далее хорошенько протереть внутреннюю поверхность микроволновой печи.

3. Если ненавистное пятно не оттирается, то нужно взять обычную соду. Нанесите ее на очаг загрязнения, далее воспользуйтесь пропитанным в растворе полотенцем и протрите пятно. После этих действий нужно промыть микроволновку чистым полотенцем, чтобы внутри не осталось соды.



Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

По материалам сайта lifehacker.ru

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