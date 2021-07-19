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Гороскоп на 19 июля: у Тельцов – радостное известие, у Близнецов – день для активного отдыха, у Львов – приятный вечер

19.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 19 июля: у Тельцов – радостное известие, у Близнецов – день для активного отдыха, у Львов – приятный вечер

Сегодня Овны будут особенно изобретательны. У вас получится найти оригинальные способы достижения цели. Энергии потребуется много, но вы не почувствуете усталости.

Известие, о котором сегодня узнают Тельцы, станет радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами в будущем могут оказаться очень прочными.

У Близнецов отличный день для активного отдыха. Постарайтесь не торопиться с принятием важных решений. Лучше семь раз подумать, чем потом исправлять ошибки.

Раков будут волновать вопросы материального характера. В личной жизни вы уже привыкли к переменам и к тому, как они на вас влияют. Будьте осторожны, управляя автомобилем.

У Львов служебные и семейные проблемы переплетутся друг с другом. Вы не сможете скрыть своих эмоций из-за поступков окружающий. Вечер обещает быть приятным.

Подходящий день для того, чтобы Девы смогли освоить что-то новое. Звезды уверены в ваших способностях. Вы быстро учитесь, не боитесь трудностей и проявляете завидную целеустремленность.

Информация, полученная сегодня, обязательно пригодится Весам в ближайшее время. Сейчас ваши близкие нуждаются в материальной и душевной поддержке. Старайтесь им не отказывать.

Начало дня порадует Скорпионов отличными идеями и заманчивыми предложениями. Но прежде убедитесь, что все срочные задачи решены.

Стрельцам необходимо серьезно и ответственно отнестись к мелочам. Это позволит вам избежать проблем. Хорошее время для переговоров и сделок. 

Козерогам нужно приложить усилия для выполнения запланированных дел. Настройтесь на то, что вам придется подгонять других и призывать их соблюдать обещания.

Водолеи почувствуют заботу о себе. Вас удивят знаки внимания, подарки и романтические сюрпризы. Ваша интуиция поможет провести день без огорчений.

У Рыб подходящее время для того, чтобы проявить инициативу в деловых и личных отношениях, сделать первые шаги к цели, которая для вас особенно важна.


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Сегодня Овны будут особенно изобретательны. У вас получится найти оригинальные способы достижения цели. Энергии потребуется много, но вы не почувствуете...
 
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