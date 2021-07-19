Финальная точка самого яркого события лета: «Славянский базар в Витебске» завершен

Источник материала: ОНТ

Несколько дней и ночей в музыкальном ритме, с накалом конкурсных страстей и эмоций – это уже история. Но та, которую приятно вспомнить! Кульминацией фестиваля стал минувший вечер.

Брали высокие ноты, примеряли яркие костюмы, заигрывали с публикой. Это финальный тур песенного конкурса «Славянского базара», сейчас или никогда.

Эмоции через край у участницы с Эквадора, рубаха-парень с Кубы, но последнее слово – за жюри. Интрига закрутилась невиданная. Девять участников разделяли всего 6 баллов, но второй тур все расставил на свои места, за кулисами участники признавались – у некоторых это первый опыт выступления с оркестром.

За два конкурсных дня лучше всех справилась с волнением и показала себя во весь голос конкурсантка из Казахстана: одинаковые 69 баллов за два тура принесли ей победу. 1 премия у певицы из Сербии, 2 место разделил наш Даниил Мышковец с конкурсанткой из Украины, третью премию разделили между исполнителями из Азербдайджана и Словакии.

Главная интрига разрешилась, юбилейный конкурс собрал участников 14 стран. Когда-то «Славянский базар» как раз и начинался с песенного конкурса, и традиции продолжаются. Накануне подвели и итоги детского конкурса. Среди лауреатов представители 6 стран. Первой премии удостоился наш Константин Мазуркевич. Гран-при уезжает в Черногорию.

Праздником на базаре жил весь город, атмосфера фестиваля не только на главных концертных площадках. Уличные театры, музыкальный марафон на площади Победы. Ярку точку в программе поставила масштабная акция МВД. Творческие коллективы, показательные выступления, конкурсы, фотозоны, больше 5 часов под открытым небом.

Провожали фестиваль аншлагом. На сцене мастера искусств культуры России, Украины, Казахстана и, конечно, Беларуси. Любимые песни зал подпевал и пританцовывал. Шоу продолжалось почти 4 часа.

Фестиваль официально завершился. 30-й «Славянский базар» – уже история. Впереди новые праздники, и работать над концертными программами организаторы начнут в ближайшее время, чтобы как можно больше артистов обязательно вписали в свой рабочий график: июль 2022-го – выступление в Витебске.

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