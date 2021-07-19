Этот день в истории – 19 июля: родился Маяковский и произнесен легендарный девиз ¡No pasarán!

Источник материала: ОНТ

В 1825 году Александр Сергеевич Пушкин уезжал из Тригорского. На прощанье он вручил Анне Петровне Керн текст нового стихотворения, которое было навеяно встречей с ней. Это было «Я помню чудное мгновенье…» Через 15 лет композитор Михаил Иванович Глинка напишет романс на эти стихи и посвятит его любимой женщине – дочери Анны Керн Екатерине.





В этот день в 1893 году в Грузии родился легендарный советский поэт Владимир Маяковский. Кроме поэзии, он ярко проявил себя в драматургии, кино, был замечательным художником. Многие стихи Маяковского до сих пор звучат вполне актуально и интересно.

А в 1936 году лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури впервые произнесла в речи легендарный девиз ¡No pasarán! («Они не пройдут»). Эта фраза относилась к войскам испанского генерала Франсиско Франко. Три года спустя, когда Франко разгромил войска республиканцев и вошел в Мадрид, он произнес с трибуны единственную ответную фразу – Hemos pasado («Мы прошли»).

Фото: pixabay

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