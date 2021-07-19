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Митинг-реквием на месте событий Великой Отечественной войны провели в честь подвига батальона милиции

19.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митинг-реквием на месте событий Великой Отечественной войны провели в честь подвига батальона милиции

Никто не забыт. Митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны Могилева и героическому подвигу батальона милиции, прошел на месте кровопролитных боев Великой Отечественной. 

Цветы у подножья мемориала – дань памяти людям, которые отдали жизни за Родину. У деревни Гаи шесть суток без сна и отдыха, под палящим солнцем и непрерывным огнем бойцы стояли насмерть. Из 250 милиционеров в живых осталось лишь 19 тяжелораненых. Капитан Владимиров поднял остатки батальона в контратаку против превосходящих сил гитлеровцев и погиб от снаряда. 

Это особое место для всех, кто служит в органах внутренних дел. Подвиг вдохновляет молодых людей на службу, которая часто требует полной самоотдачи и связана с риском. Героический пример помогает еще больше ценить мир и независимость, за которую белорусы заплатили высокую цену.

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Теги: Могилев
 
 
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Никто не забыт. Митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны Могилева и героическому подвигу батальона милиции, прошел на месте кровопролитных боев Великой...
 
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