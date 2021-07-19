|
В Барановичском районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"18 июля в 23.33 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Гарановичи Барановичского района Брестской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969 года рождения", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июля в 23.33 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Гарановичи Барановичского района Брестской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)