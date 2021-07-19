Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 июля в 23.33 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Гарановичи Барановичского района Брестской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-