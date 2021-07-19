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Житель Ивацевичей украл с фермы и продал четырех бычков

19.07.2021 13:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивацевичей стал фигурантом уголовного дела о краже крупного рогатого скота в одном из хозяйств района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В июне в Ивацевичский РОВД поступило заявление от руководства ОАО "Победа". Сообщалось, что из помещений молочно-товарной фермы в деревне Житлин пропали четыре бычка общим весом 1662 кг. Сельхозпредприятию нанесен имущественный ущерб на сумму Br5,2 тыс.

Вскоре правоохранители вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый неработающий 26-летний житель райцентра. Под покровом ночи он выводил животных с фермы и содержал на подворье нежилого дома в деревне Власовцы. Фигурант продавал бычков на убой знакомому, а деньги тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В июне в Ивацевичский РОВД поступило заявление от руководства ОАО "Победа". Сообщалось, что из помещений молочно-товарной фермы в деревне Житлин пропали четыре...
 
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