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Вечерко: Мы хотим, чтобы США взяли лидерство в поддержке белорусского народа
Источник материала: Партизан
Советник Тихановской о целях визита в Америку.
Светлана Тихановская надеется, что борьба за права человека в Беларуси займет одно из приоритетных мест в повестке США.
— Мы хотим, чтобы США поставили Беларусь в повестку дня, сделали ее приоритетом в своей международной политике, — отметил в
Мне кажется, что Беларусь — это самый лучший пример, чтобы показать свою приверженность этим ценностям. Потому что Беларусь — это, возможно, самая ясная и понятная история, которая сейчас происходит в мире: все предельно четко — черное и белое. Есть узурпатор, который захватил страну, и есть народ, который борется за свободу.
Мы хотим, чтобы США взяли своеобразное лидерство в поддержке вот этих стремлений белорусского народа жить в свободной демократической стране.
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Советник Тихановской о целях визита в Америку.
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