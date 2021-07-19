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Из 250 бойцов в живых остались 19. В Могилёве провели митинг-реквием, посвящённый подвигу батальона милиции капитана Владимирова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить мир, за который отдали свои жизни наши предки. В Могилеве прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны города и героическому подвигу батальона милиции капитана Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении шести дней в июле 1941 года возле деревни Гаи Могилевского района шли ожесточенные бои. Без сна и отдыха, под палящим солнцем и непрекращающимся пулеметным и минометным обстрелом милиционеры сдерживали превосходящие силы противника. Они стояли насмерть. Из 250 бойцов батальона в живых остались только 19.
Юрий Шкаплеров, временно исполняющий обязанности начальника Могилевского института МВД:
Андрей Кондратенко, курсант 1 курса факультета милиции Могилевского института МВД:
В митинге-реквиеме приняли участие курсанты Могилевского института МВД, сотрудники милиции Ленинского, Октябрьского и Могилевского РОВД. Здесь традиционно проводятся офицерские ритуалы: принимают присягу, вручают погоны и награды. Разные поколения правоохранителей приезжают сюда, чтобы поклониться героизму бойцов легендарного батальона.
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Из 250 бойцов в живых остались 19. В Могилёве провели митинг-реквием, посвящённый подвигу батальона милиции капитана Владимирова
Новости Беларуси. Сохранить мир, за который отдали свои жизни наши предки. В Могилеве прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны города и героическому...
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