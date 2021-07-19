Источник материала: UDF



Фото: dpa

Die Welt

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Чаще всего уехать из России хочет молодежь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 30 миллионов россиян хотят эмигрировать Чаще всего уехать из РФ хочет молодежь.

Таким образомпрокомментировал результаты социологического опроса Аналитического центра Юрия Левады. Из них следует, что каждый пятый житель РФ (22 процента или почти 32 млн человек) хотел бы уехать за границу на постоянное жительство. В 2017 году такой точки зрения придерживались 15 процентов респондентов.Доля тех, кто ни разу не задумывался о переезде, составила 69 процентов, упав на 9 процентных пунктов с сентября 2019 года. А доля опрошенных, иногда думающих о переезде за границу, достигла 20 процентов. Это максимальное значение с 2013 года, отмечают социологи. В то же время конкретные шаги для воплощения намерения в жизнь предпринимают немногие - лишь один процент респондентов приняли твердое решение уехать, столько же собирают или оформляют документы на выезд.По данным социологов, чаще всего желание эмигрировать выражает молодежь. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет так ответила половина (48 процентов), а среди респондентов 25-39 лет - каждый третий. В то же время старшие поколения не проявляют подобного интереса - уехать из РФ хотели бы лишь 7 процентов участников опроса возрастом от 55 лет.