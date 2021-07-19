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Более 30 миллионов россиян хотят эмигрировать

19.07.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Более 30 миллионов россиян хотят эмигрировать
Фото: dpa
Растущее желание россиян покинуть свою страну представляет "серьезную проблему" для страны. По данным профессора экономики парижского Института политических исследований Сергея Гуриева, приведенным немецким изданием Die Welt в воскресенье, 18 июля, в течение десятилетия страна потеряла один процент экономически активного населения, включая наиболее склонных к предпринимательству и заинтересованных в инновациях, пишет dw.com.

Таким образом Сергей Гуриев прокомментировал результаты социологического опроса Аналитического центра Юрия Левады. Из них следует, что каждый пятый житель РФ (22 процента или почти 32 млн человек) хотел бы уехать за границу на постоянное жительство. В 2017 году такой точки зрения придерживались 15 процентов респондентов.

Доля тех, кто ни разу не задумывался о переезде, составила 69 процентов, упав на 9 процентных пунктов с сентября 2019 года. А доля опрошенных, иногда думающих о переезде за границу, достигла 20 процентов. Это максимальное значение с 2013 года, отмечают социологи. В то же время конкретные шаги для воплощения намерения в жизнь предпринимают немногие - лишь один процент респондентов приняли твердое решение уехать, столько же собирают или оформляют документы на выезд.


Чаще всего уехать из России хочет молодежь


По данным социологов, чаще всего желание эмигрировать выражает молодежь. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет так ответила половина (48 процентов), а среди респондентов 25-39 лет - каждый третий. В то же время старшие поколения не проявляют подобного интереса - уехать из РФ хотели бы лишь 7 процентов участников опроса возрастом от 55 лет.
 
 
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Чаще всего уехать из РФ хочет молодежь.
 
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