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В Германии будут судить 96-летнюю секретаря концлагеря Штуттгоф
Источник материала: Навiны
В Германии находить и предавать суду бывших нацистов и их помощников.
Так, пишет Welt, 30 сентября перед правосудием предстанет 96-летняя женщина. Как выяснилось, в годы Второй мировой войны (с июня 1943 по апрель 1945 года) она служила секретарем начальника польского концлагеря Штуттгоф в Польше.
Ее подозревают в пособничестве убийства 11 387 человек.
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В Германии находить и предавать суду бывших нацистов и их помощников.
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