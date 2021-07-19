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В Германии будут судить 96-летнюю секретаря концлагеря Штуттгоф

19.07.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Германии находить и предавать суду бывших нацистов и их помощников.

В Германии будут судить 96-летнюю секретаря концлагеря Штуттгоф
Фото музея Штуттгоф

Так, пишет Welt, 30 сентября перед правосудием предстанет 96-летняя женщина. Как выяснилось, в годы Второй мировой войны  (с июня 1943 по апрель 1945 года) она служила секретарем начальника польского концлагеря Штуттгоф в Польше.

Ее подозревают в пособничестве убийства 11 387 человек.

 

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В Германии находить и предавать суду бывших нацистов и их помощников.
 
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