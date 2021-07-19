В Германии будут судить 96-летнюю секретаря концлагеря Штуттгоф

В Германии находить и предавать суду бывших нацистов и их помощников.



Фото музея Штуттгоф

Так, пишет Welt, 30 сентября перед правосудием предстанет 96-летняя женщина. Как выяснилось, в годы Второй мировой войны (с июня 1943 по апрель 1945 года) она служила секретарем начальника польского концлагеря Штуттгоф в Польше.

Ее подозревают в пособничестве убийства 11 387 человек.